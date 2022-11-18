Популярная актриса вышла на публику в прозрачном наряде в сетку

Американская актриса Каручче Тран посетила премию GQ в прозрачном комбинезоне

Популярная американская актриса и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Каручче Тран посетила премию GQ «Человек года» в Голливуде в откровенном наряде. Соответствующими кадрами поделилось издание Page Six Style.

34-летняя знаменитость вышла на публику в черном комбинезоне в сетку, полностью оголявшем ее тело. Помимо этого, манекенщица дополнила свой образ кожаными перчатками и бордовым плащом. Вдобавок на лицо телезвезда нанесла макияж ярких оттенков, волосы при этом уложив назад.

Поклонники не оценили прозрачную одежду Тран, о чем негативно отозвались в комментариях под материалом. «Ей совершенно не подходит этот образ», «Она, конечно, горяча, но хотелось бы видеть ее более одетой», «Как же надоело смотреть на полуголых женщин. Соблюдайте приличия!» — написали они.

Ранее в ноябре американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на церемонии вручения премии GQ «Мужчина года» в Лондоне. 56-летняя знаменитость появилась на публике в облегающем алом платье бренда Vivienne Westwood с открытыми плечами, оформленном глубоким декольте. Читатели издания восхитились внешним видом звезды.