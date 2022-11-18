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12:40, 18 ноября 2022Спорт

Агент Захаряна высказался о возможной смене игроком гражданства

Агент Захаряна Павел Андреев заявил, что «Челси» не требовал от игрока сменить гражданство
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Агент полузащитника «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна Павел Андреев высказался о смене игроком гражданства. Его слова приводит «Чемпионат».

«Его родители — армяне, и он может оформить армянский паспорт. Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу», — заявил Андреев. Он добавил, что при переговорах с «Челси» о возможном трансфере хавбека ни разу не шла речь о требовании сменить гражданство.

23 сентября в Федерации футбола Армении оценили информацию по поводу смены паспорта Захаряна. «Мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», — сказал пресс-секретарь организации Айк Карапетян.

Ранее журналист Грач Хачатрян рассказал, что Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Сообщалось, что полузащитник также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

Ксения Курашкина
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