Посол в Гааге указал на сходство реакции на инцидент в Польше и MH17

Посол в Гааге Шульгин заявил о сходстве в вердикте по MH17 и реакции на инцидент в Польше

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин указал на сходство ситуации с вердиктом суда по рейсу MH17 и реакцией западных стран на недавнее падение ракеты в Польше. По его мнению, оно заключается в том, что во всем всегда винят Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцы по определению вне всяких подозрений, судить-рядить у голландцев никакого желания нет… Все равно Россия во всем виновата», — заявил российский посланник в Гааге.

17 ноября состоялось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого был зачитан вердикт по делу о крушении Boeing. Суд поставновил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под поселком Первомайский. По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек.

МИД России указал на изъяны международного расследования крушения MH17, называя его однобоким. В частности, он указал на то, что суд отказался рассматривать вину Киева в трагедии.