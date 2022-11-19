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20:31, 19 ноября 2022Спорт

Карпин рассказал о поддержке иностранцев после отстранения россиян от турниров

Карпин рассказал о сообщениях с поддержкой от иностранцев после отстранения россиян

Фото: Shutterstock

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что получал от иностранцев сообщения с поддержкой после отстранения отечественных спортсменов от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

«Когда общаешься с любыми иностранцами — понятно, что больше в Испании, с журналистами, бывшими партнерами и теми, против кого играл, — в личных беседах, естественно, поддерживают», — поделился специалист. Карпин добавил, что его собеседники говорят, что спорт должен быть вне политики и из-за этого отстранять спортсменов неправильно.

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10 ноября 2022

5 ноября в Российском футбольном союзе приняли решение продлить контракт Карпина. 53-летний специалист останется главным тренером национальной команды до августа 2024 года.

Сборная России лишилась шанса побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2022 из-за санкций Международной федерации футбола. Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Дарья Коршунова
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