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23:32, 19 ноября 2022Россия

В Ленобласти восстановили газоснабжение котельных после пожара на газопроводе

Глава Ленобласти Дрозденко: восстановлено газоснабжение котельных после ЧП на газопроводе

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Во Всеволожском районе восстановлено газоснабжение всех котельных после чрезвычайного происшествия на газопроводе, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района. Ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома», — отметил глава региона.

Ранее Дрозденко указывал, что шесть газораспределительных станций (ГРС) из-за пожара на газопроводе были переведены на резервную схему снабжения, была приостановлена подача газа в частный сектор.

Также сообщалось, что пожар на газопроводе в Ленинградской области привел к временному снижению параметров теплоснабжения потребителей, которые получали энергию от Северной ТЭЦ.

19 ноября в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе. Впоследствии открытое горение на газопроводе было ликвидировано. По факту произошедшего Следственный комитет России организовал проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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Марина Совина
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