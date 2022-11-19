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04:03, 19 ноября 2022Мир

Болгарский генерал назвал цель провокации с ракетами в Польше

Болгарский генерал Бояджиев: целью провокации в Польше была дискредитация идеи переговоров
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Болгарский генерал Тодор Бояджиев заявил, что целью провокации с ракетами в Польше могла быть дискредитация идеи переговоров между Москвой и Киевом. Его слова приводит РИА Новости.

«Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — отметил собеседник издания.

Военный предположил, что кому-то было выгодно, чтобы диалога не состоялось, «пальба продолжалась, а кто-то копил миллионы от продажи газа и нефти».

Бояджиев также раскритиковал решение руководства Болгарии помогать Украине поставками оружия. Он призвал Софию выступить в качестве посредника между сторонами конфликта и перестать играть «роль противника и врага» России.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы спровоцировать НАТО на конфликт с Россией. План Киева провалился, когда президенту США Джо Байдену отправили данные с разведывательного самолета НАТО, который зафиксировал место запуска ракеты.

О падении ракет в районе польского села вблизи границы с Украиной стало известно 15 ноября. В итоге погибли два человека.

Марина Совина
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