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13:23, 19 ноября 2022Россия

В СПЧ призвали создать комиссию для расследования преступлений ВСУ

Члены СПЧ призвали создать комиссию для расследования преступлений ВСУ и боевиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также воюющих на их стороне боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ, заявление опубликовано на сайте Совета.

Там уточнили, что предложение последовало после публикации в сети видео с расстрелом российских военнопленных.

Отмечается, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, так как в СПЧ считают, что призывы к европейским правозащитникам могут остаться без ответа.

18 ноября были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

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Никита Абрамов
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