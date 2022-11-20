Четыре очка российского форварда помогли «Сент-Луису» победить в матче НХЛ

Четыре очка Павла Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюс» обыграл «Анахайм Дакс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. Победу команде помогли одержать два гола и две результативные передачи российского форварда Павла Бучневича. Помимо него, заброшенными шайбами отличились американцы Ноэль Аччари и Тори Крюг, а также канадцы Брэйден Шенн и Роберт Томас.

Россиянин был признан первой звездой этого матча. Он второй раз за карьеру в лиге набрал четыре очка в одной игре. Всего на его счету 11 очков по системе «гол плюс пас» в сезоне-2022/2023.

31 июля Бучневич рассказал, как на него повлияли шесть лет выступлений в США. «Я такой же русский парень. Конечно, взрослею и что-то меняется, но не считаю, что как-то американизировался за это время», — заявил он.

Бучневич играет в НХЛ с 2016 года. Его первым клубом за океаном был «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе «Сент-Луиса» форвард выступает с сезона-2021/2022.