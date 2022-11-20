Российского нападающего признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российского нападающего «Сент-Луис Блюс» Павла Бучневича признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянин забросил две шайбы и совершил два голевых паса в матче против «Анахайм Дакс». Второй раз за всю карьеру в лиге он набрал четыре очка в одной встрече. Сообщалось, что форвард мог бы впервые заработать пять баллов по системе «гол плюс пас», однако одну из его передач не засчитали.

Второй звездой дня назвали защитника «Бостон Брюинс» Чарли Макэвоя, также набравшего четыре очка в игре против «Чикаго Блэкхокс». Третьим стал голкипер «Питтсбург Пингвинс» Тристан Джерри, совершивший шатаут в матче с «Виннипег Джетс».

31 июля Бучневич рассказал, как на него повлияли шесть лет выступлений в США. «Я такой же русский парень. Конечно, взрослею и что-то меняется, но не считаю, что как-то американизировался за это время», — заявил он.