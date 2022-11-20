Два человека заблокированы в горящем складском здании в Москве

В горящем складском здании в Москве заблокированы два человека, их пытаются спасти

В горящем складском здании в центре Москвы заблокированы два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

«В настоящее время два человека находятся в складском здании на Комсомольской площади. Все силы направлены на их спасение», — сообщил собеседник агентства.

20 ноября в районе Комсомольской площади загорелось одноэтажное складское здание. К месту происшествия направились спасатели, из здания эвакуировано семь человек, еще двое остаются заблокированы внутри.

Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пояснили в МЧС. К месту возгорания направили пожарный поезд, кроме того, к тушению планируется привлечь авиацию.