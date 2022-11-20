Посол оценил решение Путина пропустить саммит G20

Индонезийский посол Таварес заявил об уважении к решению Путина не ехать на саммит G20

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес прокомментировал, как Джакарта отреагировала на решение президента России Владимира Путина не приезжать на саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали. Его слова приводит РИА Новости.

Таварес оценил решение Путина не ехать на саммит G20 и заявил, что Индонезия отнеслась к нему с уважением. Джакарта понимает, что у главы государства «были причины на это». По мнению посла, саммит прошел удачно.

«Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне», — отметил он.

Дипломат добавил, что Индонезия намерена укреплять отношения с Россией во многих сферах. «Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном», — заключил Таварес.

Саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Вместо президента Владимира Путина российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров, покинувший остров 15 ноября.