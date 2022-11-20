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23:00, 20 ноября 2022Спорт

Стало известно о состоянии Месси перед первым матчем Аргентины на ЧМ-2022

Футболист Месси сможет сыграть в матче Аргентины против Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сможет принять участие в первом матче команды против Саудовской Аравии на Чемпионате мира 2022 года в Катаре. О состоянии футболиста сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.

Источнику стало известно, что у 35-летнего футболиста нет проблем со здоровьем. По словам журналиста, форвард пропустил командную тренировку сборной Аргентины из-за перегруженности икроножных мышц.

15 ноября Месси назвал тройку фаворитов предстоящего Чемпионата мира-2022. Он отказался считать Аргентину претендентом на победу. По его мнению, лучшими являются команды Бразилии, Франции и Англии.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).

Анастасия Борисова
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