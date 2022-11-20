Стало известно об интересе одного из клубов АПЛ к Роналду

Владельцы «Челси» заинтересованы в подписании Криштиану Роналду

Футбольный клуб «Челси» может подписать португальского форварда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает журналист Sunday World Кевин Палмер.

По информации корреспондента, владельцы клуба, выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ), заинтересованы в переходе игрока. Однако пока неизвестна позиция главного тренера команды Грэма Поттера по этому вопросу.

20 ноября стало известно о намерении руководства МЮ подать в суд на Роналду. Уточняется, что в клубе хотят избежать судебной тяжбы, однако рассматривают этот вариант, если футболист откажется уходить из команды.

14 ноября Роналду обвинил английскую команду в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

