Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак
2:1
3-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Узбекистан
0:0
1-й тайм
live
Россия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Витязь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:08, 20 ноября 2022Спорт

Стало известно об интересе одного из клубов АПЛ к Роналду

Владельцы «Челси» заинтересованы в подписании Криштиану Роналду

Фото: Carl Recine / Reuters

Футбольный клуб «Челси» может подписать португальского форварда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает журналист Sunday World Кевин Палмер.

По информации корреспондента, владельцы клуба, выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ), заинтересованы в переходе игрока. Однако пока неизвестна позиция главного тренера команды Грэма Поттера по этому вопросу.

20 ноября стало известно о намерении руководства МЮ подать в суд на Роналду. Уточняется, что в клубе хотят избежать судебной тяжбы, однако рассматривают этот вариант, если футболист откажется уходить из команды.

14 ноября Роналду обвинил английскую команду в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма
Вооруженный украинский военный пересек границу Белоруссии
На Украине предсказали масштабные российские атаки весной
Британцев взбесил внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком
Назван стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном
Мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы
В Грузии опровергли информацию о возможном отравлении Саакашвили
Власти Белгородской области сообщили еще об одном пострадавшем при обстреле ВСУ
Назван возраст наибольшей уязвимости детей к болезням
Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.