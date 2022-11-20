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17:05, 20 ноября 2022Россия

ВСУ начали проводить слаживание перед ударом по Бердянску или Мелитополю

Рогов: украинские военные проводят слаживание перед ударом по Мелитополю или Бердянску
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали проводить боевое слаживание перед ударом по Мелитополю или Бердянску. Об этом сообщает ТАСС.

Рогов отмечает, что слаживание идет с учетом того, что приходят уже готовые подразделения, которые имеют опыт боевых действий. Он считает, что главная цель наступления украинской армии — Мелитополь, так как именно этот город определили главным.

«Под Запорожье, на железнодорожную станцию в районе Вольнянска, по сути, это пригород Запорожья, буквально 10-12 километров, прибывают эшелоны с тяжелой военной техникой, подтверждено — танки, РСЗО, включая те же HIMARS», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что Рогов обвинил ВСУ в том, что они целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам, чтобы вызвать голод на территории.

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Екатерина Власова
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