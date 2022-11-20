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16:03, 20 ноября 2022Спорт

Болельщик выбежал на лед после проката Трусовой и был задержан

В Самаре задержали болельщика, выбежавшего на лед к Александре Трусовой после проката

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Болельщик выбежал на лед к фигуристке Александре Трусовой после проката на самарском этапе Гран-при «Волжский пируэт». Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, мужчину зовут Алексей. Он приехал на турнир из Сургута. Мужчина подарил спортсменке букет роз и покинул лед. Сообщается, что его задержали и доставили в отделение полиции.

Трусова заняла второе место на этапе Гран-при в Самаре, получив 213,80 балла по сумме двух выступлений. Победу одержала Софья Самоделкина, набравшая 217,87 балла. На третьем месте расположилась Ксения Гущина с 196,18 балла.

Ранее Трусова сравнила значимость исполнения пяти четверных прыжков и важность достижения миллиона подписчиков в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Пять четверных — это сложно, во всем мире это умеют делать единицы, а миллион подписчиков много у кого есть», — заявила спортсменка.

Ксения Курашкина
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