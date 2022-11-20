Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
1:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
1:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:4
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
0:4
Завершен
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
07:29, 20 ноября 2022Спорт

Трусова сравнила значимость пяти четверных прыжков и миллиона подписчиков

Трусова заявила, что исполнение пяти четверных прыжков важнее миллиона подписчиков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова сравнила значимость исполнения пяти четверных прыжков и важность достижения миллиона подписчиков в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ее слова приводит ТАСС.

«Ответ очевидный. Пять четверных это сложно, во всем мире это умеют делать единицы, а миллион подписчиков много у кого есть», — заявила спортсменка. При этом она отметила, что ей важно и приятно, что за ее жизнью следит много людей.

В октябре Трусова объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Теперь Трусова занимается у Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также на ее счету — две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона
Трусова сравнила значимость пяти четверных прыжков и миллиона подписчиков
В ДНР назвали необходимую военным в преддверии зимы технику
В Сербии раскрыли причины любви населения к России
Посол оценил решение Путина пропустить саммит G20
Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев в отелях из-за нехватки денег
Россиян предупредили о мошенничестве с заменой счетчиков воды
В ДНР заявили о нехватке хороших лопат и рабочих перчаток для военных
Токаев призвал проводить многовекторную политику в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.