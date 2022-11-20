Трусова сравнила значимость пяти четверных прыжков и миллиона подписчиков

Трусова заявила, что исполнение пяти четверных прыжков важнее миллиона подписчиков

Российская фигуристка Александра Трусова сравнила значимость исполнения пяти четверных прыжков и важность достижения миллиона подписчиков в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ее слова приводит ТАСС.

«Ответ очевидный. Пять четверных это сложно, во всем мире это умеют делать единицы, а миллион подписчиков много у кого есть», — заявила спортсменка. При этом она отметила, что ей важно и приятно, что за ее жизнью следит много людей.

В октябре Трусова объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Теперь Трусова занимается у Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также на ее счету — две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.