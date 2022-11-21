Власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики

AFP: власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики, в том числе трамадол

Власти Катара объявили, что изъяли наркотики у туриста, прибывшего на чемпионат мира-2022 по футболу. По данным таможенной службы, это первый подобный случай за время проведения ЧМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

По данным агентства, сотрудники таможенной службы Катара нашли запрещенные вещества в багаже одного из пассажиров во время досмотра в международном аэропорту Хамад в Дохе. Всего было изъято около двух тысяч таблеток обезболивающего препарата трамадол и 464,5 грамма гашиша.

Задержанный, чье гражданство не указывается, предстанет перед судом.

В Катаре действуют строгие наказания за хранение, употребление и торговлю наркотиками, которые включают длительные тюремные сроки, крупные штрафы и депортацию.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Катара проиграла стартовый матч команде Эквадор и попала в историю чемпионатов мира. Команда стала первой в истории турнира страной-хозяйкой, которая проиграла первый матч мундиаля.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) под давлением Катара запретила продажу пива на стадионах во время чемпионата из-за запрета на распитие алкогольных напитков в общественных местах.