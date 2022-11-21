Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сибирь
4:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
4:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:0
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
03:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
00:07, 22 ноября 2022Спорт

Власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики

AFP: власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики, в том числе трамадол

Фото: Amir Cohen / Reuters

Власти Катара объявили, что изъяли наркотики у туриста, прибывшего на чемпионат мира-2022 по футболу. По данным таможенной службы, это первый подобный случай за время проведения ЧМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

По данным агентства, сотрудники таможенной службы Катара нашли запрещенные вещества в багаже одного из пассажиров во время досмотра в международном аэропорту Хамад в Дохе. Всего было изъято около двух тысяч таблеток обезболивающего препарата трамадол и 464,5 грамма гашиша.

Задержанный, чье гражданство не указывается, предстанет перед судом.

В Катаре действуют строгие наказания за хранение, употребление и торговлю наркотиками, которые включают длительные тюремные сроки, крупные штрафы и депортацию.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Катара проиграла стартовый матч команде Эквадор и попала в историю чемпионатов мира. Команда стала первой в истории турнира страной-хозяйкой, которая проиграла первый матч мундиаля.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) под давлением Катара запретила продажу пива на стадионах во время чемпионата из-за запрета на распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину
В Турции заявили о промежуточных итогах операции в Сирии и Ираке
Обнаружено сходство между синдромом Дауна и болезнью Альцгеймера
Названы ставшие символом 90-х породы собак
Власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики
Сборная США упустила победу над Уэльсом в матче чемпионата мира-2022
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Моргенштерн ответил назвавшего его предателем Родины Бузовой
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.