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13:35, 21 ноября 2022Спорт

Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о строгости Тутберидзе и харизме Плющенко
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная сравнила тренеров Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елену Буянову. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Без воды».

«Плющенко — харизма, энергетика, сила воли. Тутберидзе — грация, строгость, добыча результата любыми возможными способами», — заявила она. Также фигуристка поделилась мнением о текущем наставнике — Елене Буяновой. Косторная отметила умение направить в нужное русло, честность и поддержку специалиста.

8 сентября Косторная раскрыла подробности реабилитации после операции на бедре. Спортсменка призналась, что на восстановление ей понадобится полгода. «Хотели сделать [операцию] раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников», — пояснила Буянова.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

Дарья Коршунова
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