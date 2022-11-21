Косторная назвала самую дорогую покупку

Фигуристка Косторная назвала самой дорогой покупкой собаку мальтипу за 200 тысяч рублей

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной назвала самую дорогую покупку.

Спортсменка заявила, что отдала за собаку породы мальтипу более 200 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в месяц старается тратить не более ста тысяч рублей. «Больше всего трачу на такси. Мало езжу на общественном транспорте, потому что папа и дедушка говорят, что я доеду до первого столба», — добавила Косторная.

В октябре фигуристка объявила, что отказывается от выступлений на турнирах до конца сезона. Она продолжает восстанавливаться после травмы и хочет накопить силы для выступлений в следующем сезоне.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.