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21:55, 21 ноября 2022Мир

Вучич сообщил об отправке Приштиной спецназа МВД на север Косово

Президент Сербии Вучич заявил, что Приштина отправила спецназ МВД на север Косово
СюжетМинобороны:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места», — сказал Вучич в обращении к гражданам по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе.

Он добавил, что штрафы за сербские номера начнут выписывать автомобилистам утром во вторник, 22 ноября. Вучич подчеркнул, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

С 1 ноября владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено более 1700 предупреждений.

После 21 ноября 2022 года до 21 января 2023-го владельцам машин с такими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом. «Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти, которые прошли утром 21 ноября в Брюсселе и касались урегулирования напряженной ситуации между Белградом и Приштиной, закончились неудачей.

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград готов принять все меры для защиты сербов в непризнанной республике Косово и Метохии.

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Марина Совина
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