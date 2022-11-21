Стало известно о наказании для избившего судью российского хоккеиста

Избившего судью в ходе матча российского хоккеиста Ризина бессрочно отстранили от турниров

Стало известно о наказании для российского хоккеиста Николая Ризина, избившего судью в матче любительской лиги «Трудовые Резервы». Решение спортивно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея Москвы (ФХМ) опубликовано на сайте организации.

«По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — говорится в заявлении. ФХМ также намерена обратиться в Федерацию хоккея России (ФХР) и добиться отстранения игрока от всех турниров под эгидой ФХР.

Инцидент произошел 19 ноября в ходе матча между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE. Ризин, выступающий за «Леопардов», получил двухминутное наказание и направился на скамейку штрафников, но затем подъехал к судье и ударил его клюшкой по голове. Когда тот упал на лед, хоккеист нанес еще один удар ногой. После этого напавшего оттащили другие игроки.

Пострадавшему судье понадобилась медицинская помощь, однако он смог самостоятельно покинуть лед. В итоге после окончания второго периода матч был досрочно завершен. Арбитры зафиксировали техническое поражение «Леопардов» со счетом 0:5.