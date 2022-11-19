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19:21, 19 ноября 2022Спорт

Российский хоккеист избил судью во время матча

Российский хоккеист ударил судью клюшкой по голове во время матча любительской лиги

Кадр: Хоккейная Лига Трудовые Резервы / Youtube

Российский хоккеист избил судью во время матча между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE любительской лиги «Трудовые Резервы». Видео инцидента доступно на YouTube-канале лиги.

Арбитр назначил игроку «Леопардов» двухминутный штраф на десятой минуте второго периода при счете 5:3 в пользу НС REVOL ICE. Спортсмен направился на скамейку, но затем подъехал к рефери и ударил его клюшкой по голове. Когда судья упал на лед, он нанес еще один удар ногой.

После этого хоккеиста оттащили от лежащего арбитра другие игроки. Пострадавшему судье понадобилась медицинская помощь, однако он смог самостоятельно покинуть лед.

Команды доиграли второй период, но затем было решено досрочно прекратить матч. Арбитры зафиксировали техническое поражение «Леопардов» со счетом 0:5.

В августе 10-летний российский голкипер Артемий Акшумов напал на судей во время матча на турнире в Свердловской области. Спортсмен разозлился из-за назначенного ему штрафа за подножку и ударил игрока-соперника, после чего судья попросил его покинуть лед. В ответ на это вратарь напал на арбитра, а затем атаковал другого судью и ударил его клюшкой по голове и спине.

Дарья Коршунова
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