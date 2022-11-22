В Запорожье пообещали отразить наступление ВСУ

Рогов заявил о готовности ВС России отразить наступление ВСУ в Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что российским войскам хватит «боевого духа», чтобы дать отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, в регионе возвели надежную линию обороны, поэтому можно пообещать, что наступление ВСУ будет отражено. Цитату приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.

Ранее он также говорил, что ВСУ стянули в Запорожскую область «впечатляющее количество» оружия и бойцов. Оно оказалось больше, чем за все время проведения российской военной операции на Украине. Кроме того, Рогов рассказывал, что после проведения референдумов о присоединении Запорожья к России украинские силы стали активнее обстреливать регион.