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08:49, 22 ноября 2022Россия

В Запорожье заявили о готовности добровольческого батальона к бою

В Запорожской области сообщили о готовности батальона имени Судоплатова к боевым условиям

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сформированный в Запорожской области добровольческий батальон имени Павла Судоплатова готов к боевым условиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора области по обороне.

По словам военного, на передовую бойцы пока не выезжали, они отрабатывают навыки с имеющейся техникой.

«У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Все уже повоевали, знают уже, что это такое, готовы выполнять задачи любого характера», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что два первых сформированных добровольческих батальона Запорожской области назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. Третьему подразделению же дали имя «Славянской Гвардии».

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова. «Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма», — заявил Балицкий.

Марина Совина
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