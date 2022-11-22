Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве

В Москве задержали сбившего насмерть 10-летнюю школьницу 45-летнего водителя бетономешалки

В Москве правоохранители задержали 45-летнего водителя бетономешалки, сбившего насмерть десятилетнюю школьницу на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла рано утром 21 ноября рядом с автобусной остановкой на Родниковой улице. Бетономешалка переехала ребенка на пешеходном переходе.

Уточнялось, что в этом месте есть светофор, но он не работал. В результате наезда девочка скончалась на месте.

Водитель, комментируя случившееся, заявил, что было темно и он не заметил третьеклассницу.