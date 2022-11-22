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21:57, 22 ноября 2022Мир

Евросоюз признал нехватку ресурсов для борьбы с Россией в информпространстве

Боррель заявил, что у ЕС не хватает ресурсов для борьбы с РФ в информпространстве

Фото: Pixabay

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что у политического блока не хватает ресурсов для борьбы с Россией в информационном пространстве. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом глава евродипломатии ответил на вопрос о том, почему усилия Евросоюза по содействию поставкам удобрений и продовольствия на мировой рынок ценятся недостаточно.

«Российская машина пропаганды очень мощная, у них есть настоящая индустрия в этом смысле, у нас не так много ресурсов, как у них», — заявил Боррель.

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Он добавил, что Евросоюз пытается разъяснить миру, что санкции против экспорта зерна и удобрений не вводились, поэтому Брюссель не несет ответственности за нарушения поставок и продолжает оказывать содействие вывозу агропродукции Украины через порты европейских стран.

По словам главы евродипломатии, необходимо напоминать, откуда поступает продовольствие и в чем причина задержек. Он также указал, что ЕС не является участником «зерновой сделки». При этом страны Европы организовали поставки порядка 15 миллионов тонн продовольствия через сухопутные границы.

Ранее Боррель заявил, что Москва мешает странам Африки получить украинскую сельхозпродукцию в рамках зерновой сделки. «В более широком смысле, африканские общества продолжают страдать от того, что Россия использует экспорт продовольствия и удобрений как оружие», — сказал он.

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Марина Совина
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