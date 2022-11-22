В CAS рассказали о сроках рассмотрения дела Валиевой

CAS заявил, что сроки рассмотрения дела Валиевой могут быть продлены по соглашению сторон

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали о сроках рассмотрения дела о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова представителей пресс-службы организации передает ТАСС.

«Следующим шагом в этой процедуре является подача Всемирным антидопинговым агентством (WADA) апелляционной записки. Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции. Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ», — заявили в CAS. Представители суда отметили, что сроки могут быть продлены или сокращены по соглашению сторон — WADA, Российского антидопингового агентства и самой спортсменки.

14 ноября WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.

