Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аргентина
1:2
2-й тайм
live
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 1-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 1-й тур
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:33, 22 ноября 2022Спорт

Сборной Бельгии пришлось изменить игровую форму на ЧМ из-за запрета ФИФА

Сборной Бельгии пришлось изменить игровую форму на чемпионате мира-2022 из-за запрета ФИФА

Фото: Yves Herman / Reuters

Сборной Бельгии по футболу пришлось изменить игровую форму на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Associated Press.

Команда планировала играть в футболках, на обратной стороне воротников которых располагалась надпись Love с логотипом музыкального фестиваля Tomorrowland вместо буквы О. При подаче заявки на использование формы Бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) назвала деталь символом взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности. Несмотря на это, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам выступать в данной экипировке.

Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить на мундиале капитанскую повязку One Love против дискриминации. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций ФИФА.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.