Сборной Бельгии пришлось изменить игровую форму на ЧМ из-за запрета ФИФА

Сборной Бельгии пришлось изменить игровую форму на чемпионате мира-2022 из-за запрета ФИФА

Сборной Бельгии по футболу пришлось изменить игровую форму на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Associated Press.

Команда планировала играть в футболках, на обратной стороне воротников которых располагалась надпись Love с логотипом музыкального фестиваля Tomorrowland вместо буквы О. При подаче заявки на использование формы Бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) назвала деталь символом взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности. Несмотря на это, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила игрокам выступать в данной экипировке.

Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить на мундиале капитанскую повязку One Love против дискриминации. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций ФИФА.