Нурмагомедов назвал фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об участниках чемпионата мира по футболу 2022 года. Его слова приводит «Чемпионат».
Нурмагомедов назвал фаворитами мундиаля сборные Англии, Бразилии и Нидерландов. «Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия и Германия. Все эти команды очень хороши, но я выбрал три, так что давайте посмотрим, как все сложится», — добавил он.
Ранее о претендентах на победу высказался форвард сборной Аргентины Лионель Месси. По его мнению, лучшими являются команды Бразилии, Франции и Англии.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.