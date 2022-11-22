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19:01, 22 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове возросло число ДТП из-за отсутствия освещения на улицах

Мэр Харькова Терехов заявил о возросшем числе ДТП с пешеходами из-за отсутствия освещения
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vadim Belikov / AP

В Харькове из-за отсутствия освещения на улицах резко возросло число ДТП, в которых страдают пешеходы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, на улицах города невозможно включить освещение из-за военных действий на Украине. Поэтому Терехов призвал горожан озаботиться собственной безопасностью в темное время суток. «Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком», — отметил он.

Мэр Харькова также рассказал об остановке в городе. В частности, Терехов подчеркнул, что в последние семь дней проводились работы по восстановлению объектов критической инфраструктуры, в том числе тепловых сетей. Он добавил, что в городе ремонтируются дороги, утепляются дома, восстанавливается жилье. Кроме того, Харьков «продолжает готовиться к прохождению самого сложного отопительного сезона».

15 ноября в Харькове было приостановлено движение по линиям метрополитена. Этому предшествовало объявление властей города о воздушном ударе. Сообщалось, что 15 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Она также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Варвара Кошечкина
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