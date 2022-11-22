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13:24, 22 ноября 2022Ценности

Стали известны сроки открытия Zara в России под новым названием

Магазины Zara откроются в России под новым брендом в начале 2023 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стали известны сроки открытия магазинов испанского бренда Zara в России под новым названием. Соответствующую информацию приводит «Москва 24».

Торговые точки указанной марки возобновят работу на отечественном рынке в начале 2023 года, сообщил изданию источник. При этом указывается, что магазины будут функционировать под другим брендом.

Ранее в ноябре были раскрыты предполагаемые названия испанских брендов Zara и Bershka, которые вновь откроются в России. Отмечалось, что Bershka получит название Br, а Zara — Z. Таким образом новые владельцы бизнеса хотят сохранить часть прежнего наименования, чтобы привлечь внимание клиентов.

25 октября сообщалось, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Это будет означать прекращение операций холдинга в России после приостановки его деятельности на территории страны 5 марта.

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Алина Гостева
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