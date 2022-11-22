Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человек

Белгородский губернатор Гладков обратился к жителям после подрыва двух человек

Мирным жителям нельзя приезжать на территории с введенными режимами ЧС без согласования с местными главами. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя!» — объяснил глава региона.

Он уточнил, что данные меры необходимы для безопасности мирных жителей, а также призвал беречь себя и близких.

Белгородский губернатор решил обратиться к гражданам после гибели супружеской пары из-за взрыва боеприпаса, о чем ранее сообщил Telegram-канал «112».

Позднее Гладков подтвердил эту информацию. Подробности случившегося пока неизвестны.