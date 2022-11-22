Евросоюз предложил добавить переходный период к потолку цен на нефть

Bloomberg: ЕС призвал ввести 45-дневный переходный период к дате потолка цен на нефть РФ

Европейский союз (ЕС) предложил ввести переходный период сроком в 45 дней к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает Bloomberg, ссылаясь на документ.

«Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения», — подчеркивается в материале.

Предлагаемый Евросоюзом переходный период начнет действовать для топлива, загруженного до 5 декабря, когда введут сами ограничения, и для нефти, разгруженной до 19 января. ЕС также призвал ввести 90-дневный переходный период при изменениях потолка цен на нефть.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) введут потолок на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. Ограничения намерены ввести с 5 декабря.

Россия неоднократно предупреждала, что не станет поставлять топливо странам, которые поддержат потолок цен. 21 ноября вице-премьер страны Александр Новак снова заявил об этом, добавив, что Москва переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.