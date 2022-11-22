Полные фитнес-тренерши объяснили любовь клиентов к своим урокам

Ставшие фитнес-тренершами полные женщины из США заявили, что они похожи на своих клиентов

Жительницы США вопреки лишнему весу стали фитнес-тренерами и объяснили любовь клиентов к своим урокам. Соотвествующий материал появился на сайте издания New York Post.

Так, в беседе с журналистами приняли участие три полные женщины. Первая из них, Морит Саммерс из Лонг-Айленда рассказала, что в детстве она весила около 90 килограммов. Врачи прописывали ей диеты и специальные операции по снижению веса. Однако, когда ей исполнилось 14 лет, родители наняли персонального тренера, с которым Саммерс занималась силовыми тренировками. По ее словам, она не избавилась от лишнего веса, но обрела уверенность в себе.

Будучи взрослой, в 2017 году Саммерс открыла свой фитнес-клуб в Бруклин Хайтс, где она тренировала более 100 клиентов, в том числе плюс-сайз-модель Эшли Грэм. «Многие мои клиенты приходят ко мне, потому что я похожа на них. У меня тоже есть живот», — заявила она.

В свою очередь, Сара Тейлор из Торонто стала тренером в коммерческом фитнес-клубе. «Я персональный тренер. Я просто живу в теле больших размеров. Мой подход сильно отличается от подхода типичного персонального тренера, потому что моя цель не в том, чтобы подтолкнуть людей к похудению, а в том, чтобы дать им возможность чувствовать себя комфортно в своем собственном теле», — пояснила она и добавила, что в качестве дополнительно заработка проводит каждую неделю проводит часовые групповые занятия через собственное онлайн-приложение.

В заключение тренер Джессика Гоинс, проживающая в Лас-Вегасе, рассказала, что никогда не обсуждает со своими клиентами их вес. Кроме того, по ее словам, она никогда не заставляет их тратить много времени на кардиотренировки и тщательно следить за своим питанием. «Каждое занятие мы начинаем с разговора о том, как они себя чувствуют. И после того, как они поделились всеми своими мыслями и впечатлениями, начинаем тренировку», — сказала она.

В июле плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов. Девушка позировала в слитном купальнике с открытыми спиной и ягодицами, демонстрируя свое тело крупным планом. На фото заметны складки и жировые отложения.