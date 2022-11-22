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08:52, 22 ноября 2022Мир

США призвали Турцию к деэскалации на фоне операции в Сирии

Представитель Госдепа Прайс призвал Турцию к деэскалации на фоне операции в Сирии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

США считают необходимой деэскалацию в Сирии, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс на фоне операции «Коготь-меч», которую проводит Турция в этой стране и в Ираке. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, его цитирует ТАСС.

«Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»)», — подчеркнул он.

Прайс отметил, что США выступают против «против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны», и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.

До этого турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в приграничном секторе Амуда на севере сирийской провинции Эль-Хасака. Сообщалось о погибших и раненых среди местных жителей, их численность уточняется. Кроме того, истребители F-16 ВВС Турции нанесли удары по курдским формированиям в районе Кобани на севере сирийской провинции Алеппо.

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Марина Совина
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