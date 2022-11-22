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10:06, 22 ноября 2022Спорт

В сборной Нидерландов посетовали на отсутствие в команде на ЧМ игрока клуба РПЛ

Форвард сборной Нидерландов счел, что игрок «Спартака» Промес помог бы команде на ЧМ

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Форвард сборной Нидерландов Стивен Бергвейн посетовал на отсутствие в команде на чемпионате мира-2022 футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бергвейн счел, что Промес помог бы команде на мундиале. «Он невероятный игрок. Все знают ситуацию, сейчас тяжелое время. Мы общаемся с ним каждую неделю. Промес — король России», — объяснил нападающий.

Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. На счету Промеса 50 игр в составе национальной команды и 7 голов.

21 ноября сборная Нидерландов одержала победу со счетом 2:0 над национальной командой Сенегала в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира. Забитыми мячами отметились полузащитники Коди Гакпо и Дэви Классен.

В следующем матче Нидерланды сыграют с Эквадором. Встреча пройдет в пятницу, 25 ноября.

Дарья Коршунова
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