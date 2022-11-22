В СПЧ назвали вялой реакцию Запада на расстрел пленных россиян

Зампредседателя СПЧ Киркора назвала вялой реакцию Запада на расстрел ВСУ пленных россиян

Заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора назвала реакцию международного сообщества на преступления украинских военных в отношении российских военнопленных вялой. Ее слова во вторник, 22 ноября, приводят «Известия».

По мнению Киркоры, это дает им право на совершение очередных убийств. «Вялая реакция международного сообщества на первый зафиксированный случай такого чудовищного отношения к российским военнопленным — попустительство и невмешательство — дало возможность совершить преступникам такое чудовищное действие, как расстрел сдавшихся в плен», — отметила представитель СПЧ.

Она отметила, что подтвержденных случаев таких преступлений всего два, но на самом деле их гораздо больше, и это самое страшное в сложившейся ситуации.

«Надеюсь, международное сообщество наконец-то перестанет говорить о спонсировании и поддержке военных сил Украины, о том, что они делают это ради мира», — заявила Киркора.

Совет по правам человека использует все свои возможности и пытается донести информацию на международном уровне, «чтобы прекратить эти чудовищные расправы», добавила она.

Ранее 22 ноября в сети появилось видео, на котором, по предварительным данным, запечатлен расстрел российских военнопленных украинцами. На кадрах видно, как военные стреляют в лежащих на земле людей, их тела при этом уже не двигаются. Другие кадры были опубликованы 18 ноября.

В СПЧ заявили, что намерены фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных и направлять материалы в международные структуры.