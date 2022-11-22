В СПЧ заявили о намерении фиксировать все нарушения Киевом прав военнопленных

СПЧ будет направлять материалы о нарушениях Киевом прав пленных в международные структуры

В Совете по правам человека (СПЧ) заявили о намерении фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных и направлять материалы в международные структуры. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.

Ранее 22 ноября сообщалось, что в сети появилось видео, на котором, по предварительной информации, запечатлен расстрел российских военнопленных украинцами. На кадрах видно, как военные стреляют в лежащих на земле людей, их тела при этом уже не двигаются.

18 ноября также было опубликовано видео с российскими бойцами, расстрелянными Вооруженными силами Украины (ВСУ). На одном видео демонстрируются тела российских военных, как сообщается, сдавшихся в плен. В другом ролике видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил России, отказался сдаваться и открыл огонь.

В МИД России призвали международные организации осудить расстрел российских военнопленных, а Государственная Дума потребовала от парламентариев мира осудить преступления Киева и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории и народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.