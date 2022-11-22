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16:11, 22 ноября 2022Бывший СССР

Появилось видео еще с одним предполагаемым расстрелом российских военнопленных

Появилось видео с еще одним возможным расстрелом российских военнопленных солдатами ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Оперативные сводки»

В сети появилось видео, на котором, по предварительным данным, запечатлен еще один расстрел российских военнопленных украинцами. Информацию приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативные сводки», где была опубликована видеозапись.

На кадрах видно, как военные стреляют в лежащих на земле людей, их тела при этом уже не двигаются. Как минимум одно тело было окровавлено. Форма расстрелянных похожа на обмундирование россиян. В конце записи автор разворачивает камеру на себя и говорит: «Вот и все».

Отмечается, что автор видео неизвестен, как и место, и дата съемки.

18 ноября было опубликовано видео с расстрелом российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен. В другом ролике видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил РФ, отказался сдаваться и открыл огонь.

Позднее в МИД России призвали международные организации осудить расстрел российских пленных, а Госдума потребовала парламентариев мира осудить преступления Киева и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей.

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Антон Похиляк
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