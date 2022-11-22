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08:00, 22 ноября 2022Ценности

Стиль одежды одной знаменитости оказался самым копируемым у россиянок

«Юла»: наряды Ольги Бузовой и Хабиба Нурмагомедова оказались самыми копируемыми у россиян

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» назвали имена знаменитостей, стилю которых чаще всего хотят подражать россияне. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 21 ноября.

Одной из звезд, наряды которой стали самыми копируемыми у россиянок, оказалась певица и телеведущая Ольга Бузова. По данным проведенного в течение октября и ноября 2022 года исследования, на вещи как у нее пришлось 22,5 процента всех объявлений о продаже одежды, обуви и аксессуаров. При этом самым актуальным для потребителей предметом гардероба оказались платья как у артистки. У мужчин, в свою очередь, популярность набрала папаха как у бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На головной убор как у российского спортсмена пришлось 28 процентов от общего числа объявлений.

Также специалисты заключили, что не менее актуальными в женском и мужском гардеробах образами оказались наряды турецкой актрисы сериала «Постучись в мою дверь» Эды Йылдыз и российского шоумена Дмитрия Нагиева. Предложения о продаже нарядов как у этих знаменитостей составили 12 процентов.

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Завершили список образы британской певицы Виктории Бекхэм, а также актеров Тома Круза, Брэда Питта и Сергея Бодрова. На объявления о покупке одежды как у Бэкхем пришлось шесть процентов. При этом предметы одежды, замеченные на перечисленных знаменитостях мужского пола, составили восемь процентов от всех размещенных предложений.

Ранее в ноябре блогерша Антония Хайэм назвала пять неподходящих вещей на зиму. Инфлюэнсерша призвала в холодном сезоне отказаться от вязаных джемперов с рождественскими принтами, поскольку они безвкусны. Неуместной одеждой Хайэм также назвала длинные пуховики и короткие куртки из виниловой ткани, массивные модели кроссовок и вязаные шарфы.

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Екатерина Ештокина
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