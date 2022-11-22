Российская фигуристка рассказала о жизни после отстранения за допинг

Фигуристка Мария Сотскова заявила, что отстранение за допинг полностью изменило ее жизнь

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о жизни после отстранения за допинг. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что дисквалификация полностью изменила ее жизнь. «Я не могу проходить тренировочный процесс вместе с действующими спортсменами, не могу выступать на соревнованиях, тренировать и участвовать в спортивных мероприятиях государственного финансирования. Мир фигурного катания закрыл двери для меня», — поделилась она.

В марте 2021 года Сотскову дисквалифицировали на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Россиянку уличили в употреблении запрещенного препарата фуросемида, а также в подделке документов. Наказание применено на основании решения от августа 2020-го, когда Сотскова была признана виновной в подделке медицинской справки и пропуске допинг-тестов.

Сотскова завоевала серебро финала Гран-при сезона-2017/2018. В активе спортсменки также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. На Олимпийских играх в Пхенчхане россиянка заняла восьмое место. Фигуристка завершила карьеру летом 2020 года.