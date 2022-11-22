Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аргентина
1:2
Завершен
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 1-й тур
Северсталь
2:2
3-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:1
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
0:3
2-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 1-й тур
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
16:56, 22 ноября 2022Спорт

Российская фигуристка рассказала о жизни после отстранения за допинг

Фигуристка Мария Сотскова заявила, что отстранение за допинг полностью изменило ее жизнь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о жизни после отстранения за допинг. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что дисквалификация полностью изменила ее жизнь. «Я не могу проходить тренировочный процесс вместе с действующими спортсменами, не могу выступать на соревнованиях, тренировать и участвовать в спортивных мероприятиях государственного финансирования. Мир фигурного катания закрыл двери для меня», — поделилась она.

В марте 2021 года Сотскову дисквалифицировали на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Россиянку уличили в употреблении запрещенного препарата фуросемида, а также в подделке документов. Наказание применено на основании решения от августа 2020-го, когда Сотскова была признана виновной в подделке медицинской справки и пропуске допинг-тестов.

Сотскова завоевала серебро финала Гран-при сезона-2017/2018. В активе спортсменки также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. На Олимпийских играх в Пхенчхане россиянка заняла восьмое место. Фигуристка завершила карьеру летом 2020 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду
Россия сократила производство стали
Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.