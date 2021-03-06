Российскую фигуристку отстранили от выступлений на десять лет за допинг

Российская фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

20-летняя россиянка уличена в употреблении фуросемида, а также подделке документов. Об этом ТАСС сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Дисквалификация наложена на основании решения от августа 2020-го, когда Сотскова была признана виновной в подделке медицинской справки и пропуске допинг-тестов.

Сотскова выиграла серебро финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане россиянка заняла восьмое место. В активе спортсменки также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. Фигуристка уже завершила карьеру.

В 2019 году российского прыгуна в высоту Данила Лысенко отстранили от выступлений на два года из-за пропуска допинг-тестов. Атлет предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.