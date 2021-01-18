Российская фигуристка решила развестись через несколько месяцев после свадьбы

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова разводится с мужем — музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу продюсера в Instagram, которая позже была удалена.

Он поблагодарил спортсменку за пережитое вместе и пожелал ей найти свое счастье. Омельчук не уточнил, расторгнут ли брак, или развод только планируется.

17 сентября стало известно о дисквалификации Сотсковой на десять лет за подделку медицинской справки в качестве оправдания за пропуск допинг-тестов. Отмечается, что в одном из тестов спортсменки было обнаружено запрещенное вещество. Фигуристка оправдала свое поведение тем, что принимала запрещенный препарат фуросемид по назначению врачей в момент, когда решила завершить карьеру.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/2018. На Олимпийских играх в Пхенчхане она заняла восьмое место. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле фигуристка объявила о завершении карьеры. Тогда же она объявила о свадьбе с Омельчуком. Когда конкретно они зарегистрировали брак, неизвестно.