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16:13, 22 ноября 2022Спорт

Тарасова раскрыла секрет спортивного долголетия Туктамышевой

Тренер Тарасова назвала талант и трудолюбие секретом спортивного долголетия Туктамышевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскрыла секрет спортивного долголетия российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Ее слова передает «Матч ТВ».

Тарасова назвала талант и трудолюбие секретом продолжительной карьеры Туктамышевой. «Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет как считает нужным», — поделилась мнением специалист.

13 ноября 25-летняя Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, заняла первое место на этапе Гран-при России «Московские звезды». Она набрала 234,63 балла и обошла 16-летнюю Софью Муравьеву (230,56 балла) и 15-летнюю Софью Акатьеву (225,37 балла).

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

7 июня Международный союз конькобежцев принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

Дарья Коршунова
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