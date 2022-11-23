Описана опасность ремонта гаджетов в сервисных центрах

ArsTechnica: личные данные пользователей при ремонте гаджетов могут быть похищены

Сотрудники сервисных центров могут похитить личные данные пользователей, обратившихся к ним за ремонтом. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты портала сослались на специалистов Университета Гвельфа в Онтарио (Канада), которые изучили компьютеры, владельцы которых сдавали их в ремонт. В результате проверки гаджетов, которые были отремонтированы в 12 мастерских Онтарио, оказалось, что технические специалисты как минимум шести СЦ получали доступ к личным данным.

Описывая опасность коммерческого ремонта, авторы исследования сообщили, что принадлежащие женщинам компьютеры с большей вероятностью были изучены посторонними на предмет конфиденциальной информации. По мнению экспертов, злоумышленники искали изображения, документы и финансовую информацию как сексуального, так и несексуального характера.

В ряде случаев мастера проводили очистку диска или устанавливали антивирусы — якобы для очистки ПК от вредоносных программ. Иногда файлы Windows Quick Access были удалены — это указывает на то, что получивший доступ к личным данным мастер хотел «замести следы». «Наше исследование показывает отсутствие политик и средств контроля для защиты данных клиентов во время ремонта», — подчеркнули специалисты.

В конце сентября специалисты фирмы iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 14 Pro Max. По словам экспертов, только замена задней панели смартфона может обойтись в 549 долларов, или около 33 тысяч рублей.