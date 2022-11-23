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12:24, 23 ноября 2022Бывший СССР

На запорожском направлении начали устанавливать мины с сейсмодатчиками

Инженеры батальона «Крым» устанавливают мины с сейсмодатчиками на запорожском направлении
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Инженеры батальона «Крым» устанавливают минные заграждения на запорожском направлении, чтобы предотвратить передвижение украинской военной техники по территории. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания «Русская весна».

Отмечается, что солдаты ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать позиции защитников Запорожской области. Чтобы не допустить продвижения техники, было принято решение о создании минных заграждений. Для этого используются различные типы мин, в том числе оснащенные сейсмодатчиками, уточняется в сообщении издания.

Ранее российские военные начали движение вперед по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, бойцами ВС России были разбиты сотни американских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых США на Украину, и «Смерч» на территории ДНР.

Крах однополярного мира
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Алина Хасанбекова
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На запорожском направлении начали устанавливать мины с сейсмодатчиками
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