Инженеры батальона «Крым» устанавливают мины с сейсмодатчиками на запорожском направлении

Инженеры батальона «Крым» устанавливают минные заграждения на запорожском направлении, чтобы предотвратить передвижение украинской военной техники по территории. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания «Русская весна».

Отмечается, что солдаты ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать позиции защитников Запорожской области. Чтобы не допустить продвижения техники, было принято решение о создании минных заграждений. Для этого используются различные типы мин, в том числе оснащенные сейсмодатчиками, уточняется в сообщении издания.

Ранее российские военные начали движение вперед по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, бойцами ВС России были разбиты сотни американских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых США на Украину, и «Смерч» на территории ДНР.