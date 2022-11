Назван снижающий давление дешевый продукт

ETNT: врачи-диетологи Вестерн и Розен назвали шесть полезных свойств свеклы

Свекла снижает кровяное давление и помогает поддерживать здоровье кишечника, считают врачи-диетологи Шеннон Вестерн и Аня Розен. Шесть полезных свойств этого дешевого продукта они назвали в материале для Eat This, Not That!

По словам Розен, свекла оказывает положительное воздействие на кишечник, потому что содержит особые волокна, действующие как пребиотики, которые увеличивают количество и разнообразие полезных для пищеварения бактерий. «Еще в ней есть беталаины и фенольные вещества, повышающие уровень короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике. Это помогает уменьшить воспаление и улучшить иммунитет», — добавила она.

Поскольку свекла богата антиоксидантами, она также помогает нейтрализовать потенциально вредные клетки и ослабить воспалительные процессы в организме. Содержащаяся в корнеплоде клетчатка улучшает пищеварение и способствует очищению организма.

В заключение диетологи отметили, что в свекле много нитратов, которые расширяют коронарные артерии и налаживают кровообращение. Также нитраты могут снижать артериальное давление и повышать мышечную активность. Особенно полезен для этого свекольный сок.

«Было обнаружено, что у тех, кто пьет свекольный сок, нормализуется артериальное давление. Это связано с содержанием нитратов в свекле. Причем этот эффект сохраняется до трех месяцев после прекращения употребления корнеплода или его сока на регулярной основе», — объяснила Вестерн.

