Живущие на лайнере украинские беженцы пожаловались на русскоязычный экипаж

DM: проживающих на круизном лайнере в Шотландии украинцев разозлил русскоязычный экипаж

Живущие на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге украинские беженцы пожаловались на условия проживания и русскоязычный экипаж. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что в настоящее время на судне в порту Лит размещены около полутора тысяч человек. Их не устраивают стесненные условия, сложности с доступом к пособиями, проблемы с доступом к парковке у причала.

Беженцы также жалуются на низкую скорость интернета и сложности с обеспечением образовательного процесса для детей. Городской совет Эдинбурга заявил, что граждане Украины официально не обращались ни по одному из озвученных вопросов.

Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон полагает, что при существующих темпах украинских беженцев многим из них грозят годы жизни на борту круизного лайнера.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию, были вынуждены вернуться домой из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

