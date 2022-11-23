В Польше раскритиковали Дуду за реакцию на назначение экс-посла Украины

Читатели wPolityce раскритиковали Дуду за реакцию на назначение экс-посла Украины Мельника

Читатели польского издания wPolityce в Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за его реакцию на назначение экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел.

Дуда заявил, что подобное назначение является «суверенным решением украинской власти», Варшава не заявляла по этому поводу официальный протест. При этом глава государства посоветовал дипломату ознакомиться с историческими фактами, чтобы иметь объективное представление о Волынской резне, о которой ранее высказывался бывший посол.

Пользователи соцсети напомнили, что Мельник позволял себе резкие высказывания в поддержку бандеровцев. Кроме того, комментатор @zyzen_7 указал на ответственность Украины за геноцид поляков на Волыни во время Второй мировой войны: «Отношение ПиС (партия «Право и справедливость» — прим. «Ленты.ру») к современному украинскому нацизму и ответственности Украины за геноцид поляков на Волыни во время Второй мировой войны отвратительно».

Также комментаторы припомнили инцидент с ракетами в польском Пшеводуве. «Значит, с поляками ничего не случилось? Это скандал, что польские власти не требуют компенсаций за Пшеводув, они не защищают погибших польских граждан, они принимают выдвижение антипольского Мельника на пост министра. Сколько нам еще осталось подставлять другую щеку?» — возмутился пользователь с никнеймом @Mieczys47002748.

Комментатор @Maciej47748787 добавил, что на Украине были развиты националистические настроения и коррупция: «Давайте вспомним, что Украина была известна такими вещами, как коррупция, нацизм, торговля людьми и рынок суррогатного материнства».

Пользователь @QuietMen22 задался вопросом, какие суверенные решения может принимать Киев, если он, по его словам, не функционирует самостоятельно. «Какие суверенные решения, Украина — страна, которая функционирует только благодаря помощи ЕС (деньги), США и Польши (военные плюс техника идут через нашу страну)».

Ранее министр обороны, вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что назначение бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны является плохим решением.