Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марокко
0:0
1-й тайм
live
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 1-й тур
Германия
Сегодня
16:00 (Мск)
Япония
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Испания
Сегодня
19:00 (Мск)
Коста-Рика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:10, 23 ноября 2022Спорт

Российские гонщики выступят на ралли «Дакар»

Сменившие гражданство российские гонщики Кротов и Жильцов выступят на ралли «Дакар»-2023
Денис Кротов и Константин Жильцов (слева направо)

Денис Кротов и Константин Жильцов (слева направо). Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Экипаж российских гонщиков Дениса Кротова и Константина Жильцова выступит на ралли «Дакар»-2023. Об этом сообщается на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) соревнований.

Команда зарегистрирована в качестве участников ралли под номером 238. Кроме того, под 410-м номером зарегистрирован экипаж Ясира Сейдана из Саудовской Аравии, штурманом которого является россиянин Алексей Кузьмич. Ралли пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Жильцов сменил гражданство на израильское ради участия в «Дакаре». «Здесь вот такие качели: либо жди, когда что‑то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить для этого», — отметил гонщик. По словам Жильцова, Кротов также сменил гражданство.

Действующий чемпион «Дакара» российская команда «КамАЗ-мастер» пропустит ралли-2023. Причиной такого решения послужил тот факт, что Международная автомобильная федерация обязала россиян подписать анкеты, в которых осуждается специальная военная операция на Украине.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Стало известно о проблемах со здоровьем певицы МакSим
Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК «Вагнер» заключенных
На экс-организатора «Русских маршей» Демушкина завели два административных дела
Появились новые подробности загадочной смерти туристки в люксовом отеле Мексики
Российскую воспитательницу обвинили в смерти двухлетней девочки в детском саду
Появились подробности об уволившемся и отправившемся в зону СВО российском мэре
Офицер с позывным Балу рассказал об обороне на угледарском направлении
Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского
В Госдуме рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.