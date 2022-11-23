Российские гонщики выступят на ралли «Дакар»

Сменившие гражданство российские гонщики Кротов и Жильцов выступят на ралли «Дакар»-2023

Экипаж российских гонщиков Дениса Кротова и Константина Жильцова выступит на ралли «Дакар»-2023. Об этом сообщается на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) соревнований.

Команда зарегистрирована в качестве участников ралли под номером 238. Кроме того, под 410-м номером зарегистрирован экипаж Ясира Сейдана из Саудовской Аравии, штурманом которого является россиянин Алексей Кузьмич. Ралли пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Жильцов сменил гражданство на израильское ради участия в «Дакаре». «Здесь вот такие качели: либо жди, когда что‑то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить для этого», — отметил гонщик. По словам Жильцова, Кротов также сменил гражданство.

Действующий чемпион «Дакара» российская команда «КамАЗ-мастер» пропустит ралли-2023. Причиной такого решения послужил тот факт, что Международная автомобильная федерация обязала россиян подписать анкеты, в которых осуждается специальная военная операция на Украине.